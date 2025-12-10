مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن حلمي طولان

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بشأن مستوي لاعبي منتخب مصر بعد الخروج من بطولة كأس العرب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: هل يتحمل حلمي طولان مسئولية ظهور منتخب مصر بهذا الشكل بمفرده أم هناك أسباب أخرى؟

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة