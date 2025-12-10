لم يحسن اختيار الجهاز المعاون.. شوبير يكشف كواليس مكالمته مع حلمي طولان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مكالمته مع حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المشارك في بطولة كأس العرب 2025



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «أنا كلمت الكابتن حلمي طولان وقلت له: «انت ما أحسنتش اختيار الجهاز المعاون، واللي حصل في البطولة كان متوقع، حتى أنت شخصيًا ما كنتش عايز بعض الأسماء تكون معاك من البداية».

وأضاف: «اللي حصل من خلافات داخل الجهاز الفني، والتلميحات المتبادلة، والجدل حول من الأحق بلقب الأسطورة أو العميد، كلها أمور خرجت عن الإطار الرياضي، وظهرت في فيديوهات وتصريحات غير لائقة، ده اللي خلى الجمهور يغضب لأن الصورة كانت سلبية جدًا، والاختيارات ما كانتش موفقة».

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.