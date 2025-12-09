كل الناس بتقول يا رب.. شوبير يدعم منتخب مصر قبل انطلاق المباراة

علق الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على مباراة منتخب مصر مع الأردن.



وكتب شوبير: "في حال فوز منتخب مصر اليوم على الأردن سيتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب.. كل الناس بتقول يا رب".

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، الاكتفاء بالتدريب الصباحي ومنح اللاعبين راحة من التدريب المسائي، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر.