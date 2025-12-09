قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كل الناس بتقول يا رب.. شوبير يدعم منتخب مصر قبل انطلاق المباراة

منتخب مصر
منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على مباراة منتخب مصر مع الأردن.


 وكتب شوبير: "في حال فوز منتخب مصر اليوم على الأردن سيتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب.. كل الناس بتقول يا رب".

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، الاكتفاء بالتدريب الصباحي ومنح اللاعبين راحة من التدريب المسائي، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر.

احمد شوبير مباراة منتخب مصر الأردن ربع نهائي كأس العرب حسام حسن

اكسبوتك تمنح درع تقدير لرئيس الشركة القابضة للمياه لدوره في إنجاح المعرض الدولي IWWI 2025

67 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغذاء والحاصلات الزراعية خلال 10سنوات

«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

