يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007

وائل رياض
وائل رياض
إسراء أشرف

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الذي ينطلق غدآ (الأربعاء) ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري ويتخلله مباريات تحريبية مع اندية في الدوري الممتاز ودوري المحترفين في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى: إياد تامر محمد خالد (الأهلي) ، يوسف البشري السيد محمد (إنبي)، سليم حسن (المقاولون العرب)، مصطفى سامي حسن (المقاولون العرب)، عمر عبد العزيز (الزمالك).

خط الدفاع: إياد مدحت السيد أحمد (الأهلي)، يوسف محمد عبد الواحد (إنبي)، أدهم أحمد الدين (المقاولون العرب) عبد الله محمد السيد بدير (بيراميدز)، محمد عبد البصري (إنبي)، نورأشرف (إنبي)، يوسف محمود محمد "شيكا" (بيراميدز)

أحمد علاء (طلائع الجيش)، محمد عوض (زد)، ماهر خالد ماهر (سيراميكا كليوباترا)، آدم قمحاوي (الأهلي).

خط الوسط: محمد سمير "كونتا" (الإسماعيلي)، محمد رأفت (الأهلي)، زياد فتحي (سكندربيو)، مصطفى العارف (إنبي) عبد الرحمن عادل و إبراهيم عبد الفتاح (زد )، محمد حمد (الزمالك).

خط الهجوم: محمود صلاح فتح الله (غزل المحلة)، أدهم كريم (الجونة)، محمد وائل سعيد محسب (طلائع الجيش)، عمر أحمد إبراهيم العزب (إنبي)، كريم جمعة (زد ) ' ياسين عاطف وعبد الرحمن راغب (الأهلي) ، يوسف صابر أحمد حافظ (المقاولون العرب)، علي الجارحي (طلائع الجيش)، محمود حسن جمعة (الاتحاد السكندري)، عمرو خالد الشياوي (دكرنس).

وأكد وائل رياض أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية مكثفة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا للمشاركات الدولية.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر 2007 وائل رياض

