قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب كأس العرب.. نجم الأهلي السابق يهاجم حلمى طولان

حلمى طولان
حلمى طولان
يمنى عبد الظاهر

هاجم شريف حازم، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقًا، اختيارات وأسلوب إدارة حلمى طولان لمنتخب مصر المشارك فى كأس العرب، والعروض غير الجيدة التى قُدمت أمام الكويت والإمارات.

وقال «حازم»، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر شاشة «إم بى سى مصر»: «كابتن حلمي طولان طلع قبل كده وهاجم حسام حسن ، على الرغم إن كابتن حسام لعب في ملاعب مش كويسة في إفريقيا وواجه منتخبات قوية، ومع ذلك قدم نتايج كويسة، والكابتن حلمي بيلعب على ملاعب جودتها عالية جدا ضد منتخبات مش قوية، ومع ذلك مش بيقدم نتايج كويسة».

وأضاف: «كابتن حلمي طولان طلع في المؤتمر اللي قبل مباراة الأردن، وبيقول لينا إن الأندية الكبيرة زي ليفربول وريال مدريد وبرشلونة مش بتغير من طريقة لعبها، لأ ده كلام مش صح نهائي».

وواصل: «كابتن حلمى طولان أخطأ فى اختيارات قائمة المنتخب»، ليدخل الإعلامي مهيب عبدالهادي على خط الحديث: «كابتن حلمي طولان غلط بالفعل في الاختيارات، يعنى لما نيجي نبص على خط النص هنلاقي مجموع أعمار الثلاثى 100 سنة. فهل ده يرضى ربنا».

الأهلي شريف حازم حلمى طولان منتخب مصر كأس العرب حسام حسن كابتن حسام كابتن حلمي طولان ليفربول ريال مدريد وبرشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

ترشيحاتنا

اكتشاف علمي غير مسبوق يولد من قلب العزلة

63 يوما في الظلام… كيف أعاد رجل واحد تعريف الزمن داخل كهف جبال الألب؟

الرضاعة

أهم الطرق لتقليل انتقال الأدوية من الأم إلى الأطفال الرضع

في برد الشتاء .. طريقة العناية بالنباتات المنزلية

في برد الشتاء .. طريقة العناية بالنباتات المنزلية

بالصور

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد