اقفل بوقك .. رسالة حاسمة من شوبير لـ محمد صلاح

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب في ظل الهجوم عليه حاليا من بعض نجوم الكرة الإنجليزية السابقين فى أعقاب تصريحاته الأخيرة ضد مسؤولى ناديه والمدير الفنى للفريق الهولندى آرنى سلوت.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية: ان رونى قام بشن حملة هجوم على محمد صلاح وشارك ببودكاست “بيقول فيه عليه أن يسوى خلافاته أو مغادرة النادى، وصلاح بيدمر إرثه فى ليفربول وقال لأرنى سلوت يجب أن تفرض سلطتك ولا يمنح الفرصة لمحمد صلاح فى المشاركة مع الفريق، وكمان جيمى كاراجر هو كمان شغال هجوم”

وتابع شوبير “يا عم رونى يا عم كاراجر اهدوا شوية، أفضل مهاجم وأروع مهاجم فى العالم بالنسبة لنا هو محمد صلاح بالنسبة لنا وسيعود أفضل وأقوى مما كان”.

وأكمل شوبير: “وأنت يا أبو صلاح الله يسترك، رد عليهم فى الملعب اقفل بقك ماتتكلمش خالص دلوقتى، خلى الملعب هو اللى يرد وبعد كده يرجعوا يتحايلوا عليك”.