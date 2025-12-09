قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عمرو الدردير يعترف: مفاوضات بين محمود بنتائج والأهلي

بنتايج
بنتايج
باسنتي ناجي

كشف عمرو الدردير مفاجأة بشأن اللاعب محمود بنتايج نجم الزمالك.

مفاوضات بننايج

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حصلت مفاوضات بين تايج لاعب الزمالك السابق وبين النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ".

أزمة مالية تضرب الزمالك

وتعيش أروقة نادي الزمالك أزمة مالية حادة، بعد أن قرر الفلسطيني عمر فرج فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، حيث منح اللاعب النادي فرصة للسداد دون جدوى، وهو ما دفعه للتوجه نحو الدوري السويدي للانضمام إلى أحد الأندية هناك، بعدما سبق له اللعب في السويد.

بنتايج يحاول اللحاق بصلاح مصدق

وشهد النادي حالة من الاستياء بعد أن هدد خمسة لاعبين بفسخ عقودهم، وإرسال إنذارات رسمية لاتحاد الكرة بسبب تأخر صرف الرواتب، وهم محمود بنتايج وعبد الحميد معالي والبرازيلي خوان الفينا وسيف الجزيري وعدي الدباغ، بينما يتصدر المغربي محمود بنتايج قائمة اللاعبين الغاضبين، مطالبًا بحل عاجل لأزمة المستحقات المالية.

وسبق وأن قام اللاعب المغربي صلاح مصدق بفسخ تعاقده مع الزمالك والتعاقد مع فريق الوداد المغربي.

ويعيش الزمالك أزمات طاحنة بعد سحب أرض أكتوبر، حيث يعاني النادي من أزمات واضحة تعيقه عن صرف رواتب اللاعبين.

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن لتسوية الوضع المالي وتهدئة الأجواء، قبل أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على استعدادات الفريق للمنافسات المقبلة، في ظل الضغط الجماهيري الكبير والحاجة للحفاظ على استقرار الفريق على المستوى الفني والإداري.

بنتايج الاهلي الزمالك محمود بنتايج

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

تريند التاكو المصري .. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

