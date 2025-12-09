الأهلي يتصدر معظم بطولات الدوري لكرة القدم والزمالك في مراكز متأخرة.. شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن بطولات الأهلي والزمالك في الدوري 

الاهلي والزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالصور .. الأهلي يتصدر معظم بطولات الدوري لكرة القدم والزمالك في مراكز متأخرة !!

دوري 2011 : الأهلي في المركز الأول والزمالك في المركز الثالث عشر !!

دوري 2009 : الأهلي في المركز الأول والزمالك في المركز السابع !!

دوري 2007 : الأهلي في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة في حال الفوز بها سيصعد للمركز الأول ، والزمالك في المركز العاشر !!

دوري 2005 : الأهلي في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة في حال الفوز بها سيصعد للمركز الأول ، والزمالك في المركز السادس !!

دوري كرة القدم للسيدات : الأهلي في المركز الثاني ، والزمالك في المركز السابع !!".

الأهلي يواجه سبورتنج لواندا الأنجولي ببطولة أفريقيا لسيدات السلة

يلتقي سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي، اليوم مع سبورتنج لواندا الأنجولي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي يستضيفها النادي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، من أجل التأهل لربع النهائي متصدراً لترتيب المجموعة.

ويعقد المدير الفني طارق خيري، محاضرة فنية صباح اليوم للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة، من واقع دراسة نقاط قوة وضعف الفريق الأنجولي.

وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد افتتح مشواره في بطولة أفريقيا بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، والفوز أول أمس على ريج الرواندي بنتيجة 88-60.

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي»:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

