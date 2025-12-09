الأهلي يواجه سبورتنج لواندا الأنجولي ببطولة أفريقيا لسيدات السلة

يلتقي سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الاهلي، اليوم مع سبورتنج لواندا الأنجولي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي يستضيفها النادي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، من أجل التأهل لربع النهائي متصدراً لترتيب المجموعة.

ويعقد المدير الفني طارق خيري، محاضرة فنية صباح اليوم للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة، من واقع دراسة نقاط قوة وضعف الفريق الأنجولي.

وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد افتتح مشواره في بطولة أفريقيا بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، والفوز أول أمس على ريج الرواندي بنتيجة 88-60.

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي»:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».