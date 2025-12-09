الزمالك: 170 ألف عضو عامل.. و126 ألفا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن عدد أعضاء الجمعية العاملين بالنادي يبلغ 170,245 عضواً، فيما يصل عدد من لهم حق التصويت إلى 126,530 عضوا في الجمعية العمومية.

وأوضح موسى أن عدد اللجان المخصصة للتصويت يصل إلى 150 لجنة تعمل جميعها تحت إشراف كامل من وزارة الشباب والرياضة لضمان سير عملية التسجيل في إطار من الانضباط والشفافية.

وأضاف أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور 10 آلاف عضو، وهو الرقم الذي حددته لجنة الشباب والرياضة بمديرية الوزارة، وذلك بعد تواجدها داخل القلعة البيضاء لمدة 10 أيام متواصلة قامت خلالها بتنقية وفحص كشوفات الأعضاء والتأكد من أحقية المشاركين في التصويت.

وفي إطار التسهيلات التنظيمية، أعلن المدير التنفيذي عن تخصيص بوابتين لدخول وخروج الأعضاء بما يساهم في انسيابية الحركة ويمنع حالات الزحام، كما تم تخصيص فرق خاصة لخدمة ذوي الهمم لضمان تقديم الدعم الكامل لهم أثناء مشاركتهم في إجراءات التصويت.