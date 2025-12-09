بوليسيتش: كنت "ميتًا في سريري" قبل يومين.. ثم سجلت ثنائية الفوز لميلان

اعترف الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم نادي ميلان، بأنه كان يعاني من مرض شديد قبل يومين فقط من مواجهة تورينو، لكنه نجح في استعادة جزء كبير من عافيته صباح يوم المباراة، ليشارك كبديل ويقود فريقه لانتصار صعب بنتيجة 3-2 في ختام الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

بوليسيتش جلس على مقاعد البدلاء مع بداية اللقاء، قبل أن يدفع به المدرب في الشوط الثاني، ليُحدث الفارق مباشرة بعدما سجل هدف التعادل 2-2 خلال ثوانٍ من نزوله، ثم أحرز الهدف الحاسم الذي منح الروسونيري الفوز ونقاط المباراة كاملة.

تصريحات بوليسيتش

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "قبل يومين كنت ميتًا في سريري. لم أكن أستطيع الحركة بسبب المرض، لكنني شعرت بتحسن كبير يوم المباراة. أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من مساعدة الفريق".

وأضاف: "بصراحة لم أكن أعرف إن كنت سأستطيع اللعب، لكن صباح المباراة شعرت بتحسن مفاجئ. الفوز أهم بالنسبة لي من الأهداف".

موسم غريب

وتابع بوليسيتش: "كان موسما غريبًا إلى حد ما. أريد استعادة لياقتي بالكامل، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة لمعرفة أين سنصل بنهاية الموسم".

وبهذا الفوز الصعب، حافظ ميلان على صدارة جدول ترتيب الكالتشيو بالشراكة مع نابولي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي إنتر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط برصيد 30 نقطة، مما يشعل المنافسة على القمة في الجولات المقبلة.