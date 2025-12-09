اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج لواندا الأنجولي في بطولة أفريقيا لسيدات السلة

يلتقي فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، سبورتنج لواندا الأنجولي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا، التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، من أجل التأهل لربع النهائي متصدراً لترتيب المجموعة.

وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد افتتح مشواره في بطولة أفريقيا بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، والفوز أمس الأول، الأحد، على ريج الرواندي بنتيجة 88-60.

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي»:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».