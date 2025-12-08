حلمي طولان: تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن بكأس العرب

أكد حلمى طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى المشارك في كأس العرب أن هناك تغييرات ستشهدها مباراة الغد أمام الأردن، فى ظل حالة الأرق التي تعرض لها اللاعبون، فلا يوجد لاعب يستطيع أن يخوض 180 دقيقة فى يومين.



وحرص حلمى طولان، في المؤتمر الصحفى، على تقديم اعتذار للجماهير المصرية لعدم تحقيق النتائج المطلوبة من المنتخب خلال البطولة، لكن الجماهير تعرف الظروف التي تعرضنا لها قبل المباريات، بأن تقوم بتجميع منتخب وتدريبه، ثم يتم اللعب بفريق آخر، فهذا أمر في غاية الصعوبة.



وقال طولان، أعتذر للجماهر المصرية ولا أتنصل من المسئولية، فأنا مسئول مسئولية كاملة عما يحدث لفريقى، وكذلك أشكر اللاعبين على أدائهم والتزامهم، فهم يبذلون قصارى جهد لإسعاد الجماهير ونحاول جميعاً إسعادهم لأننا نتأثر بغضبهم، وليس لأجل أي شخص آخر سوى الجماهير، فنحن لا نتحجج ولا نبرر، بل قادرون على تحمل المسئولية.



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن

يختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.



ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.



وتضم مجموعة مصر منتخبات الكويت والإمارات والأردن حيث يتصدر النشامي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الفراعنة في المركز الثاني بنقطتين والإمارات في المركز الثالث بنقطة فيما يأتي المنتخب الكويتي رابعا بنقطة.



وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.



فيما فاز منتخب الأردن ضد الإمارات بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأولى.