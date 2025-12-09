شريف حازم يهاجم أداء منتخب مصر.. تفاصيل

علق شريف حازم نجم الأهلي علي أداء منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

أداء منتخب مصر

وقال شريف حازم عبر تصريحات إذاعية :" حسام حسن كان بيلعب في أسوأ ملاعب في أفريقيا وفي الشمس وكنتوا بتطلعوا تقولوا عايزين مكسب وأداء ودلوقتي في كاس العرب بتلعبوا في أحسن ملاعب وأفضل أجواء ومش عارفين نكسب ".

وكان قد هاجم شريف حازم، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقًا، اختيارات وأسلوب إدارة حلمى طولان لمنتخب مصر المشارك فى كأس العرب، والعروض غير الجيدة التى قُدمت أمام الكويت والإمارات.

وقال «حازم»، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر شاشة «إم بى سى مصر»: «كابتن حلمي طولان طلع قبل كده وهاجم حسام حسن ، على الرغم إن كابتن حسام لعب في ملاعب مش كويسة في إفريقيا وواجه منتخبات قوية، ومع ذلك قدم نتايج كويسة، والكابتن حلمي بيلعب على ملاعب جودتها عالية جدا ضد منتخبات مش قوية، ومع ذلك مش بيقدم نتايج كويسة».

وأضاف: «كابتن حلمي طولان طلع في المؤتمر اللي قبل مباراة الأردن، وبيقول لينا إن الأندية الكبيرة زي ليفربول وريال مدريد وبرشلونة مش بتغير من طريقة لعبها، لأ ده كلام مش صح نهائي».

وواصل: «كابتن حلمى طولان أخطأ فى اختيارات قائمة المنتخب»، ليدخل الإعلامي مهيب عبدالهادي على خط الحديث: «كابتن حلمي طولان غلط بالفعل في الاختيارات، يعنى لما نيجي نبص على خط النص هنلاقي مجموع أعمار الثلاثى 100 سنة. فهل ده يرضى ربنا».