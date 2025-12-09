قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
رياضة

شريف حازم يهاجم أداء منتخب مصر.. تفاصيل

علق شريف حازم نجم الأهلي علي أداء منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

أداء منتخب مصر 

وقال شريف حازم عبر تصريحات إذاعية :"   حسام حسن كان بيلعب في أسوأ ملاعب في أفريقيا وفي الشمس وكنتوا بتطلعوا تقولوا عايزين مكسب وأداء ودلوقتي في كاس العرب بتلعبوا في أحسن ملاعب وأفضل أجواء ومش عارفين نكسب ".

وكان قد هاجم شريف حازم، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقًا، اختيارات وأسلوب إدارة حلمى طولان لمنتخب مصر المشارك فى كأس العرب، والعروض غير الجيدة التى قُدمت أمام الكويت والإمارات.

وقال «حازم»، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر شاشة «إم بى سى مصر»: «كابتن حلمي طولان طلع قبل كده وهاجم حسام حسن ، على الرغم إن كابتن حسام لعب في ملاعب مش كويسة في إفريقيا وواجه منتخبات قوية، ومع ذلك قدم نتايج كويسة، والكابتن حلمي بيلعب على ملاعب جودتها عالية جدا ضد منتخبات مش قوية، ومع ذلك مش بيقدم نتايج كويسة».

وأضاف: «كابتن حلمي طولان طلع في المؤتمر اللي قبل مباراة الأردن، وبيقول لينا إن الأندية الكبيرة زي ليفربول وريال مدريد وبرشلونة مش بتغير من طريقة لعبها، لأ ده كلام مش صح نهائي».

وواصل: «كابتن حلمى طولان أخطأ فى اختيارات قائمة المنتخب»، ليدخل الإعلامي مهيب عبدالهادي على خط الحديث: «كابتن حلمي طولان غلط بالفعل في الاختيارات، يعنى لما نيجي نبص على خط النص هنلاقي مجموع أعمار الثلاثى 100 سنة. فهل ده يرضى ربنا».

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

