يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
رياضة

عبدالله السعيد يكشف حقيقة خلافه مع جون ادورد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

كشف عبدالله السعيد نجم الزمالك مفاجأة بشأن خلافاته مع المدرب جون إدورد.

عبدالله السعيد 

وقال عبدالله السعيد عبر تصريحات اذاعيه :"   لا يوجد خلاف بيني و بين جون إدوارد و كان يطمئن على إصابتي في آخر مكالمة، يجب أن يتكاتف الجميع من أجل مصلحة نادي الزمالك الذي اعتز بتواجدي فيه و تربطني بجماهيره علاقة قوية جدا".

أزمات الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تحرك مالي مهم يهدف إلى إنهاء أزمة مستحقات لاعبي الفريق خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن هاني برزي، عضو مجلس إدارة النادي، قام بضخ 25 مليون جنيه في خزينة الزمالك على سبيل القرض، وذلك لسداد أقساط اللاعبين المحليين ومنع أي خطوات لفسخ العقود. 

وأضاف أن برزي كان قد قدم قبل مباراة السوبر مبلغ 15 مليون جنيه لدعم الفريق ماليًا.

وأشار المصدر إلى أن برزي يستعد لتقديم قرض جديد بقيمة 25 مليون جنيه غدًا، بهدف سداد مستحقات اللاعبين الأجانب، وإغلاق الملفات والشكاوى المرفوعة على النادي في الفيفا.

كما أكد المصدر أن الزمالك حصل مؤخرًا على تصريح رسمي بتأسيس شركة كرة القدم، في خطوة من المتوقع أن تسهم في زيادة موارد النادي خلال الفترة المقبلة.

وختم المصدر تصريحاته قائلاً: “الأزمات مهما طال أمدها لن تسقط الزمالك… وهناك جهود حقيقية تبذل لإنقاذ النادي وإعادته لمساره الصحيح".

الزمالك يفتح باب التسجيل للجمعية العمومية

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساءً.
ويكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي.

عبدالله السعيد الاهلي الزمالك منتخب مصر

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة جامعة القاهرة وطلبة مدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025
تعطيك الشعور بالدفء..طريقة شوربة الفطر بالرافيولي
