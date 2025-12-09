قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
أعضاء الزمالك يتوافدون على النادي لحضور الجمعية العمومية

الجمعية العمومية بالزمالك
الجمعية العمومية بالزمالك
منتصر الرفاعي

شهد مقر نادي الزمالك توافد أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في الاجتماع العادي للنادي، المقام اليوم بملاعب السلة والطائرة، وذلك لمناقشة بنود الميزانية والحساب الختامي.

شروط حضور الجمعية العمومية

وأوضحت إدارة النادي الشروط اللازمة للمشاركة في الجمعية العمومية والتصويت، حيث يشترط أن يكون العضو عاملاً وقد مرعلى عضويته سنة كاملة على الأقل حتى موعد انعقاد الجمعية.

 كما يلزم أن يكون العضو قد سدد الاشتراك السنوي لآخر سنة مالية إلى جانب أي التزامات مالية مستحقة، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

الزمالك يفتح باب التسجيل للجمعية العمومية

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساءً.

ويكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي.

