شاهد.. محمد إمام من كواليس مسلسل الكينج برفقة ميرنا جميل

شارك الفنان محمد إمام ، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة من كواليس مسلسله «الكينج»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر فى الصورة ، برفقة الفنانة ميرنا جميل داخل أحد الملاهى.

وعلق محمد إمام ، على الصورة قائلًا: «تقريبًا دى أغرب قصة حب ممكن تشوفوها فى مسلسل عربى ،الجميلة واللذيذة ميرنا جميل فى دور هدية ، من ألطف الممثلات اللي اشتغلتمعاهم.. استنونا لأول مرة مع بعض فى مسلسل الكينج رمضان 2026 إن شاء الله».

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.