تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
شاهد.. محمد إمام من كواليس مسلسل الكينج برفقة ميرنا جميل

يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد إمام ، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة من كواليس مسلسله  «الكينج»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وظهر فى الصورة ، برفقة الفنانة ميرنا جميل داخل أحد الملاهى.

وعلق محمد إمام ، على الصورة قائلًا: «تقريبًا دى أغرب قصة حب ممكن تشوفوها فى مسلسل عربى ،الجميلة واللذيذة ميرنا جميل فى دور هدية ، من ألطف الممثلات اللي اشتغلتمعاهم.. استنونا لأول مرة مع بعض فى مسلسل الكينج رمضان 2026 إن شاء الله».

وكان من المقرر أن يتم عرض مسلسل «الكينج» فى موسم رمضان 2025، ولكن قرر صناع العمل تأجيله، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع، الذى يستلزم التصوير فى دول متعددة ويستدعى الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه.

مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامى مغاورى، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

