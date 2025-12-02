محمد إمام يكشف عن مفاجأة في مسلسل الكينج في رمضان 2026

اعلن الفنان محمد إمام عن مفاجآت جديدة في مسلسله الجديد «الكينج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ مصطفى خاطر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: «لسه المفاجآت كتير.. أخويا وحبيبي ومن أحلى الناس اللي قابلتها في حياتي، نجم المسلسل مصطفى خاطر.. هيبقى مفاجأة رمضان إن شاء الله، استنوا ياقوت الدباح في مسلسل الكينج، رمضان 2026 إن شاء الله».





مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، ميرنا جميل، سامي مغاوري، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.