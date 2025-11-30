محمد إمام: استئناف تصوير مسلسل الكينج بعد حريق ستوديو مصر

أعلن الفنان محمد إمام، عن استئناف تصوير مسلسل الكينج، وهذا بعد التوقف بسبب الحريق الذي نشب في موقع تصوير داخل ستوديو مصر.

وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بعون اللّٰه ومشيئته تم النهاردة استئناف تصوير مسلسل الكينج، شكر خاص للمنتج عبدالله ابو الفتوح على إصراره و تصميمه على تكملة التصوير دون توقف بالرغم من الخسائر الكبيرة اللي هو اتكلفها".

وتابع: “سعيد إني شغال مع منتج كبير و فاهم و مليان حماس زيك”.

واختتم: "إن شاء اللّٰه نعملكم حاجة ماحصلش زيها قبل كدة استنونا في رمضان ٢٠٢٦ إن شاء اللّٰه دعواتكم".

أحداث مسلسل الكينج

يشارك محمد إمام، في بطولة مسلسل الكينج، عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة ميرنا جميل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى خاطر.

وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.