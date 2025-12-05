محمد إمام: العزب من أهم كتاب الدراما

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسله الجديد "الكينج" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026 .

وكتب محمد إمام عبر حسابه الشخصي انستجرام: «في رأيي انه من أهم الكتاب في الدراما العربية.. الكاتب الرائع المتألق محمد صلاح العزب، رحلة طويلة مليانة نجاحات كبيرة الحمد لله، كبداكي، هوجان، النمر، وقريبا إن شاء الله الكينج».

وفي سياق آخر، أعلن الفنان محمد إمام عن مفاجآت جديدة في مسلسله الجديد «الكينج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ مصطفى خاطر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: «لسه المفاجآت كتير.. أخويا وحبيبي ومن أحلى الناس اللي قابلتها في حياتي، نجم المسلسل مصطفى خاطر.. هيبقى مفاجأة رمضان إن شاء الله، استنوا ياقوت الدباح في مسلسل الكينج، رمضان 2026 إن شاء الله».