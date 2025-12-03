محمد صلاح العزب يحتفل بانطلاق تصوير مسلسل "الكينج"

انطلق تصوير مسلسل "الكينج" الجديد من تأليف السيناريست محمد صلاح العزب، ويشارك في بطولته الفنان محمد إمام، على أن يُعرض في رمضان 2026.



ونشر صلاح العزب عبر حسابه على إنستجرام مجموعة صور من كواليس المشاهد الأولى، وعلق عليها قائلاً: "بسم الله، لا قوة إلا بالله، الكينج، رمضان 2026 إن شاء الله MBC مصر Shahid"، معبّرًا عن حماسه لانطلاق العمل.

وفي سياق آخر اعلن الفنان محمد إمام عن مفاجآت جديدة في مسلسله الجديد «الكينج» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ مصطفى خاطر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: «لسه المفاجآت كتير.. أخويا وحبيبي ومن أحلى الناس اللي قابلتها في حياتي، نجم المسلسل مصطفى خاطر.. هيبقى مفاجأة رمضان إن شاء الله، استنوا ياقوت الدباح في مسلسل الكينج، رمضان 2026 إن شاء الله».