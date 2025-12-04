نتنياهو يصدر قرارا بتعيين سكرتيره العسكري رومان هوفمان رئيسا للموساد

أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أصدر قرارا بتعيين سكرتيره العسكري رومان هوفمان (من أصل بيلاروسي) رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".

وكان يوسي كوهين المدير السابق للموساد الإسرائيلي، كشف في وقت سابق أنه كان صاحب خطة ترحيل نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من غزة إلى سيناء المصرية، رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر 2023، و ذلك بحسب كتابه الذي نشر مؤخراً "بالأحابيل تصنع لك حرباً".



و قال كوهين، إن خطته كانت تقضي بأن تكون هذه الهجرة مؤقتة، موضحاً أن الكابنيت الإسرائيلي وافق على الخطة، وعلى تكليفه بإقناع دول عربية بها، باعتبار أنها تهدف إلى خفض عدد الإصابات بين المدنيين.

السيسي يفشل خطة التهجير

وبالفعل، سافر كوهين، كما يقول، إلى عواصم عربية، لكنه وجد أن العرب يخشون أن يتحوّل الترحيل «المؤقت»، إلى ترحيل أبدي، فقال لهم إنه مستعد لجلب ضمانات دولية بأن تكون الهجرة مؤقتة، وأقام اتصالات بهذا الشأن مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين والهند، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حسم الأمر، ورفض الخطة بشكل قاطع.

وعندها كان هناك اقتراح أن يتولى كوهين نفسه مهمة رئيس فريق التفاوض حول صفقة تبادل أسرى، لكن رفاقه من قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل أجهضوا الخطة.