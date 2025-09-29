تقرير.. رئيس الموساد الأسبق متورط في محاولة اختطاف أطفال وريثة إمبراطورية مطاعم اللحوم في ألمانيا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن رئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم، متورط في قضية محاولة اختطاف طفلين في ألمانيا، حيث تُتهم كريستينا بلوك، وريثة سلسلة مطاعم "بلوك هاوس" للستيك، بمحاولة اختطاف طفليهما الصغيرين من زوجها السابق في الدنمارك ليلة رأس السنة 2024.

ووفقا لشهادة الأب، فإن أوغست هينينج، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الألماني، هو من جنّد ياتوم للعملية، وقبل بضعة أسابيع، أُفيد بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الأسبق، يعقوب بيري، متورط أيضا في القضية، ويُزعم أنه شكّل فريق الاختطاف الإسرائيلي الذي ساعد في اختطاف الطفلين.