تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. الحبس في انتظارك بسبب هذه الأفعال

يبدأ المصريون اليوم احتفالاتهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وتوديع عام 2025 واستقبال عام 2026.

وحذر القانون من استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال هذه الاحتفالات، لما تسببه في بعض الأحيان من كوارث تودي بحياة المواطنين وتزهق أرواحهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.