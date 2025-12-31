قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تترأس لأول مرة مؤتمر «اتفاقية برشلونة» COP24 وتؤكد ريادتها في حماية البيئة البحرية
الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا
رئيس جامعة المنيا: الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة
محافظ المنيا: تقديم الدعم الكامل لتنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم منذ الصغر
أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني.. آفاق وأبعاد
الجولة الحاسمة لانتخابات النواب بالخارج.. المصريون يختتمون التصويت لاختيار 49 نائبًا
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. الحبس في انتظارك بسبب هذه الأفعال

محمد الشعراوي

يبدأ المصريون اليوم احتفالاتهم بمناسبة رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد، وتوديع عام 2025 واستقبال عام 2026.

وحذر القانون من استخدام الالعاب النارية والمفرقعات خلال هذه الاحتفالات، لما تسببه في بعض الأحيان من كوارث تودي بحياة المواطنين وتزهق أرواحهم.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

