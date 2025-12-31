قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب وحلول برلمانية لاستمرار استقرار الأسعار ومواجهة الاحتكار

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من استقرار ملحوظ في أسعار غالبية السلع الغذائية يُعد إنجازًا مهمًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن هذا الاستقرار لم يأتِ مصادفة، بل نتيجة لتدخلات حكومية واعية وسياسات رشيدة لضبط الأسواق وتوفير السلع.

وطالب "حنفى"، فى تصريحات له، باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استمرار هذا الاستقرار وعدم تعرضه لأي انتكاسات ومواجهة الاحتكار، محددًا 6 مطالب رئيسية وهى:
أولًا: استمرار الرقابة المشددة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ثانيًا: تكثيف دور الأجهزة الرقابية في متابعة سلاسل الإمداد من المنتج إلى المستهلك.

ثالثًا: التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار عادلة.

رابعًا: ضبط هوامش الربح ومواجهة الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار دون مبرر.

خامسًا: ضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لفترات طويلة.

سادسًا: سرعة التعامل مع أي محاولات لافتعال أزمات أو شائعات تؤثر على الأسواق.

في الوقت نفسه، أكد النائب سيد حنفي طه أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للأسعار لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والزراعة، داعيًا إلى تبني رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتعزز الصادرات المصرية.

واقترح تقديم حوافز حقيقية للمصانع والمزارعين، تشمل التمويل الميسر وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى وربطها بسلاسل تصنيع متكاملة مع دعم التصنيع الزراعي للحد من الفاقد وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية مع تحسين الجودة والمعايير ، مع توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الأساسية.

وأكد النائب سيد حنفى طه أن دعم المنتج المحلي هو الضمان الحقيقي لحماية المواطن من تقلبات الأسواق العالمية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أن الحفاظ على استقرار أسعار السلع مسئولية وطنية مشتركة، وأن زيادة الإنتاج هي خط الدفاع الأول عن المواطن.

وشدد على أن مصر قادرة بإمكاناتها الزراعية والصناعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة صادراتها، بما يحول التحديات إلى فرص، ويجعل الأمن الغذائي ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية الشاملة.

السلع الغذائية التحديات الاقتصادية العالمية الاحتكار الرقابة المشددة الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صورة أرشيفية

لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد