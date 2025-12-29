انخفاض نسبي.. تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تواصل أسواق محافظة الوادي الجديد تسجيل حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء مدعومة بتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لجهود متواصلة تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان انتظام حركة الأسواق وضبط الأسعار بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا خاصًا بملف توفير السلع الغذائية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي على بعض الأصناف، حيث يتم التنسيق المستمر بين المديريات المعنية لتكثيف المعروض داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، إلى جانب متابعة حركة التداول داخل الأسواق المفتوحة بمختلف المراكز والقرى.

وأسهمت هذه الجهود في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، ما انعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وزيادة احتياجات الأسر مع دخول فصل الشتاء.

وخلال رصد ميداني لحركة الأسواق، أكد عدد من المواطنين أن توافر السلع ساهم في تقليل حدة الارتفاعات السعرية التي كانت تشهدها بعض الأصناف في فترات سابقة، مشيرين إلى أن المنافذ الحكومية لعبت دورًا محوريًا في توفير بدائل مناسبة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة.

كما أوضح عدد من التجار أن ضخ كميات إضافية من السلع ساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

أسعار منتجات اللحوم والدواجن جاءت كالتالي:

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 65 – 70 جنيهًا

أسعار منتجات الألبان:

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 150 جنيهًا

أسعار الزيوت والسمن:

زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

السمن (1 كجم): 65 جنيهًا

السمن (2 كجم): 130 جنيهًا

أسعار السلع الجافة والدقيق:

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

الشاي حجم كبير: 50 جنيهًا

أسعار السلع الأساسية الأخرى:

لفة أرز (1 كيلو صافي) 220

لفة سكر (1 كيلو صافي) 265

لفة أرز (800 جرام) 185

شكارة أرز (10 كيلو) 215

شكارة أرز (25 كيلو) 510

شكارة مكرونة (10 كيلو) 180

كرتونة مكرونة (20 كيس): 120

1 كيلو فاصوليا 50

1 كيلو عدس أصفر 45

4 علبة تونة مفتتة (باردة) 85

4 علبة تونة مفتتة (حارة) 85

3 علبة تونة قطع 100

لفة ملح (كيس كبير) 27

علبة سردين بارد 40

وتعتمد المحافظة على التوسع في المبادرات المجتمعية والمعارض الموسمية، إلى جانب دعم المنافذ الثابتة والمتحركة، بهدف توفير السلع بأسعار تنافسية والوصول إلى القرى والمناطق البعيدة، كما يجري تعزيز التعاون مع المنتجين المحليين لتقليل حلقات التداول وخفض التكلفة النهائية على المستهلك.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار الأسعار ويحسن مستوى المعيشة للأسر بمختلف مراكز وقرى محافظة الوادي الجديد.