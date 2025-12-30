قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
تخفيضات بمناسبة السنة الجديدة.. أسعار السلع الغذائية بالوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بوفرة ملحوظة في السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التداول، بما يضمن انتظام حركة السلع وتوافرها بالكميات المناسبة، خاصة مع زيادة الإقبال الموسمي خلال فصل الشتاء.


وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي، من خلال التنسيق الدائم بين المديريات المعنية لتكثيف ضخ السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، إلى جانب دعم المنافذ المتحركة للوصول إلى القرى والمناطق النائية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

وحسب رصد ميداني لحركة الأسواق، جاءت أسعار اللحوم والدواجن مستقرة نسبيًا، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البيضاء سعرًا يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص منتجات الألبان، بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل نصف الكيلو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 150 جنيهًا. كما استقرت أسعار الزيوت والسمن، حيث سجل سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، والسمن 65 جنيهًا للكيلو و130 جنيهًا للعبوة وزن 2 كيلو.

أما السلع الجافة، فقد سجل سعر كيلو الدقيق 23 جنيهًا، والشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا. وجاءت أسعار الأرز والسكر على النحو التالي: لفة أرز (1 كيلو صافي) 220 جنيهًا، ولفة سكر (1 كيلو صافي) 265 جنيهًا، ولفة أرز (800 جرام) 185 جنيهًا، بينما بلغ سعر شكارة الأرز وزن 10 كيلو 215 جنيهًا، و25 كيلو 510 جنيهات.

وسجلت أسعار البقوليات استقرارًا، حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 50 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 45 جنيهًا، كما بلغ سعر شكارة المكرونة (10 كيلو) 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة (20 كيسًا) 120 جنيهًا، وسجلت منتجات الأسماك المعلبة أسعارًا تتراوح بين 85 و100 جنيه حسب النوع.

وأكد عدد من المواطنين أن توافر السلع ساهم في تقليل حدة الارتفاعات السعرية، فيما أشار التجار إلى أن ضخ كميات إضافية حدّ من أي ممارسات احتكارية.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خططها للتوسع في المعارض الموسمية والمبادرات المجتمعية، بالتعاون مع المنتجين المحليين، لضمان استمرار توافر السلع بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار الأسواق بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

