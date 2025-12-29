قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
محافظ الدقهلية: التخفيضات تصل لـ20% بالمعرض الدائم للسلع الغذائية يالمنصورة

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسعار.

وأكد المحافظ، أن المعرض يضم أكثر من 13 شركة ومصنعًا عارضًا، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم الغذائية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد على توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة، والاستعداد الفوري لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

كما أكد على أهمية استمرار المتابعة اليومية  لاإدارة المتابعة بالمحافظة، لتوافر الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، موجهًا بضرورة التزام العارضين بجودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة مثل هذه المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أنه بدأ تسكين التجار بالفرع الثاني للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، على أن يمتد المشروع ليغطي جميع أنحاء الدقهلية.

.

