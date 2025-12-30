قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن
الكوارث تتوالى.. آدم كايد يستعد لفسخ عقده مع الزمالك
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
محافظات

افتتاح سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة بالسبتية

معرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة
معرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة
مريم عزت

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ويرافقهما الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة بموقف السبتية الجديد، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، وذلك بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و السيد أيمن العشري رئيس  الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور محمد مدحت نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والحد من حلقات التداول الوسيطة.

ويضم السوق نحو 106 عارضين، بمشاركة عدد من الجهات، تشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة المصريين للتوزيع والخدمات، نادي روتاري الخيري، اتحاد منتجي الدواجن، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه المبادرات تمثل أحد المحاور المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، من خلال إتاحة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة ومنتجات السلع الأساسية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار إقامة السوق بميدان رمسيس – موقف السبتية الجديد لمدة أسبوع، ضمن خطة الوزارة للتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يضمن وصول السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويعزز من استقرار منظومة الإمداد الغذائي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي التنسيق مع جميع المحافظات والوزارات والجهات المعنية للتوسع في افتتاح منافذ ومعارض بيع السلع الغدائية الأساسية التي يحتاجها المستهلك وضمان وجود تخفيضات كبيرة على الأسعار. 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل علي التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير واتاحة كافة السلع بجودة وبأسعار مخفضة وخاصة في المناطق ذات الكثافات العالية للسكان بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص بما يساهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري للسلع .

