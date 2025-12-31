قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
فن وثقافة

عارفة عبد الرسول توجه رسالة لصناع الدراما بشأن الرضع

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول
يمنى عبد الظاهر

وجهت الفنانة عارفة عبد الرسول، رسالة إنسانية لصناع الدراما، بشأن الأطفال الممثلين، مطالبة توفير مكان آمن لأسرهم حتى الانتهاء من التصوير. 

وكتبت عارفة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "قعدتْ على كرسى بلاستيك حاضنة ابنها البيبى فى الهواء الطلق والبرد لمدة ساعات، البيبى عنده تصوير، ولما جت اللحظة وبدأ التصوير عيط، قالولها خدى يا ست رضعيه. قعدت تدور على مكان ترضعه فيه، وشوية وعيط تانى خدى يا ست غيريله".

وتابعت: "قلبى وجعنى، ومش عايزة أناشد ولا أشجب ولا أندد، كلمة صغيرة لمديرى الإنتاج اللى لسه عندهم إنسانية وهما كتير لما يبقى عندك أطفال فى العمل من فضلك وفر لأهله مكان، وخليهم ييجوا على ميعاد تصويرهم بالظبط، مش يبقوا موجودين من 8 الصبح ويصوروا 10 بالليل. خلونا بنى آدمين والنبى، ده اللى هينجدنا".

يذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول تنتظر عرض مسلسلها الجديد «اللعبة 5»، المقرر عرضه الأيام المُقبلة على MBC مصر وشاهد.

وحقق مسلسل «اللعبة» نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثانى «اللعبة: ليفل الوحش» عام 2021، والجزء الثالث «اللعب مع الكبار» عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دورى الأبطال عام 2023.



 

