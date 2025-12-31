عارفة عبد الرسول توجه رسالة لصناع الدراما بشأن الرضع

وجهت الفنانة عارفة عبد الرسول، رسالة إنسانية لصناع الدراما، بشأن الأطفال الممثلين، مطالبة توفير مكان آمن لأسرهم حتى الانتهاء من التصوير.

وكتبت عارفة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "قعدتْ على كرسى بلاستيك حاضنة ابنها البيبى فى الهواء الطلق والبرد لمدة ساعات، البيبى عنده تصوير، ولما جت اللحظة وبدأ التصوير عيط، قالولها خدى يا ست رضعيه. قعدت تدور على مكان ترضعه فيه، وشوية وعيط تانى خدى يا ست غيريله".

وتابعت: "قلبى وجعنى، ومش عايزة أناشد ولا أشجب ولا أندد، كلمة صغيرة لمديرى الإنتاج اللى لسه عندهم إنسانية وهما كتير لما يبقى عندك أطفال فى العمل من فضلك وفر لأهله مكان، وخليهم ييجوا على ميعاد تصويرهم بالظبط، مش يبقوا موجودين من 8 الصبح ويصوروا 10 بالليل. خلونا بنى آدمين والنبى، ده اللى هينجدنا".

يذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول تنتظر عرض مسلسلها الجديد «اللعبة 5»، المقرر عرضه الأيام المُقبلة على MBC مصر وشاهد.

وحقق مسلسل «اللعبة» نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثانى «اللعبة: ليفل الوحش» عام 2021، والجزء الثالث «اللعب مع الكبار» عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دورى الأبطال عام 2023.





