عارفة عبد الرسول تنضم إلى فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر وأحمد العوضي

انضمت الفنانة عارفة عبد الرسول إلى فريق عمل فيلم "شمشون ودليلة"، الذي يشارك في بطولته أحمد العوضي ومي عمر، في تعاون فني جديد يجمع بينهما بعد نجاحاتهما الأخيرة في الدراما والسينما.

تجسد عارفه عبد الرسول، خلال الفيلم، شخصية والدة شمشون (أحمد العوضي)

فيلم شمشون ودليلة، تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق والرومانسية، ويتناول العمل قصة مستوحاة من الأسطورة الشهيرة "شمشون ودليلة" ولكن برؤية عصرية ومعالجة درامية جديدة.

فيلم شمشون ودليلة تدور في اطار أكشن كوميدي و من تأليف محمود حمدان، إخراج رؤؤف السيد ، إنتاج أحمد السبكي ، كريم السبكي ، يشارك في العمر بجانب العوضي و مي كل من خالد الصاوي ، عصام السقا ، أحمد عصام السيد ، و غيرهم كثير من النجوم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول مسلسل يوميات عيلة كواك.



يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين والوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود.