قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عارفة عبد الرسول تنضم إلى فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر وأحمد العوضي

الفنانة عارفة عبد الرسول
الفنانة عارفة عبد الرسول
أوركيد سامي

انضمت الفنانة عارفة عبد الرسول إلى فريق عمل فيلم "شمشون ودليلة"، الذي يشارك في بطولته أحمد العوضي ومي عمر، في تعاون فني جديد يجمع بينهما بعد نجاحاتهما الأخيرة في الدراما والسينما.

تجسد عارفه عبد الرسول، خلال الفيلم، شخصية والدة شمشون (أحمد العوضي) 

فيلم شمشون ودليلة، تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق والرومانسية، ويتناول العمل قصة مستوحاة من الأسطورة الشهيرة "شمشون ودليلة" ولكن برؤية عصرية ومعالجة درامية جديدة.

فيلم شمشون ودليلة تدور في اطار أكشن كوميدي و من تأليف محمود حمدان، إخراج رؤؤف السيد ، إنتاج أحمد السبكي ، كريم السبكي ، يشارك في العمر بجانب العوضي و مي كل من خالد الصاوي ، عصام السقا ، أحمد عصام السيد ، و غيرهم كثير من النجوم 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول مسلسل يوميات عيلة كواك.


يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين والوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود.

عارفة عبد الرسول اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد فيلم شمشون و دليلة النجم أحمد العوضي النجمة مي عمر الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد