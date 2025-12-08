الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا.. إعلامي يكشف

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن أن النادي الأهلي تواصل مع اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجيت ومنتخب فلسطين؛ لضمه رسميا.

الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا

وكتب فتح الله زيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي تواصل مع حامد حمدان رسميا، واللاعب يبدي ترحيبا بالانضمام للأحمر".

وسبق أن رفض وكيل اللاعب حامد حمدان، الإدلاء بأي تفاصيل تخص المفاوضات الجارية بين اللاعب والنادي الأهلي، مؤكدا أن الحديث في هذا الملف «غير مناسب في الوقت الحالي».

وأوضح أن تركيز حامد ينصب بالكامل على مستقبله الفني، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو تكهنات بشأن وجهته المقبلة.

توقف صفقة الزمالك لضم حامد حمدان

كشف وكيل حامد حمدان أن اللاعب كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادي الزمالك بنسبة وصلت إلى 80%، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب «الحاجة إلى مزيد من الحكمة في اتخاذ القرار»، على حد وصفه.

وأشار إلى أن سوء التفاهم الذي وقع؛ كان نابعًا من اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف، وليس خلافات جوهرية.

وأضاف أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين إدارة الناديين على انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.