بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
رياضة

وكيل حامد حمدان يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع اللاعب

باسنتي ناجي

كشف وكيل اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجيت عن رغبه الزمالك في التعاقد مع اللاعب.

وقال وكيل حامد حمدان عبر تصريحات إذاعيه: “الزمالك لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب، وجون إدوارد يثق في إمكانياته”

وكان قد رفض وكيل اللاعب حامد حمدان الإدلاء بأي تفاصيل تخص المفاوضات الجارية بين اللاعب والنادي الأهلي، مؤكداً أن الحديث في هذا الملف «غير مناسب في الوقت الحالي».

وأوضح أن تركيز حامد ينصب بالكامل على مستقبله الفني، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو تكهنات بشأن وجهته المقبلة.

اقتراب من الزمالك بنسبة 80% قبل أن تتغير الأمور

كشف الوكيل أن حامد حمدان كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادي الزمالك بنسبة وصلت إلى 80%، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب «الحاجة إلى مزيد من الحكمة في اتخاذ القرار»، على حد وصفه. وأشار إلى أن سوء التفاهم الذي وقع كان نابعًا من اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف، وليس خلافات جوهرية.

وأشاد الوكيل بإدارة بتروجت، مؤكداً أنها تعمل على أعلى مستوى، كما أثنى بشدة على المدير الفني سيد عيد من الناحية الفنية والعقلية. وأضاف أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين إدارة الناديين على انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

محطات صعبة في مسيرة حامد بعد رحيله عن بيراميدز

تحدث وكيل اللاعب عن المرحلة الصعبة التي مر بها حامد بعد رحيله عن نادي بيراميدز، حيث اضطر للانتقال بين عدة أندية من أجل الحفاظ على مسيرته الكروية. فقد لعب لنادي طنطا، ثم الإنتاج الحربي، والهلال المطروحي، والمجد السكندري، قبل أن يستقر أخيرًا في بتروجت.

وأشار الوكيل إلى أن اللاعب عاش فترات قاسية لم يستطع الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن حامد واجه تحديات كبيرة دون دعم أو توجيه حقيقي من المحيطين به. وأضاف أن اللاعب كان «يقاتل بمفرده» للحفاظ على حلمه، وأن ما مر به من ابتلاءات كان خطوة لمرحلة أفضل ينتظرها لاحقًا.

التفاؤل بعودة قوية

اختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن حامد يمتلك عزيمة كبيرة للعودة إلى الواجهة، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل له نقلة نوعية في مسيرته، خاصة مع تحسن حالته الفنية والنفسية والدعم الذي بدأ يجده أخيرًا

