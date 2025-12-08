قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضاة الأربعة.. رحيل مباغت يفجع القضاء المصري | تفاصيل
الصحة تطمئن المواطنين: لا فيروسات جديدة.. والإنفلونزا الموسمية تتصدر المشهد
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة

حامد حمدان
حامد حمدان
باسنتي ناجي

علق الفلسطيني حامد حمدان، نجم بتروجيت علي فوز منتخب فلسطين في مبارايات كأس العرب.

حامد حمدان

وقال حامد حمدان عبر تصريحات إذاعيه: “الحمدلله ، شعبنا شعب عظيم ويستحق الفرحة ، كل دقيقة يستحقوا يفرحوا ، اللي جاي أكبر لينا إن شاء الله ، أنا فخور إني من دولة فلسطين العظيمة”.

عرض الأهلي لـ حامد حمدان 

ورفض وكيل اللاعب حامد حمدان الإدلاء بأي تفاصيل تخص المفاوضات الجارية بين اللاعب والنادي الأهلي، مؤكداً أن الحديث في هذا الملف «غير مناسب في الوقت الحالي». 

وأوضح أن تركيز حامد ينصب بالكامل على مستقبله الفني، بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو تكهنات بشأن وجهته المقبلة.

اقتراب من الزمالك بنسبة 80% قبل أن تتغير الأمور

كشف الوكيل أن حامد حمدان كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادي الزمالك بنسبة وصلت إلى 80%، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب «الحاجة إلى مزيد من الحكمة في اتخاذ القرار»، على حد وصفه. وأشار إلى أن سوء التفاهم الذي وقع كان نابعًا من اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف، وليس خلافات جوهرية.

وأشاد الوكيل بإدارة بتروجت، مؤكداً أنها تعمل على أعلى مستوى، كما أثنى بشدة على المدير الفني سيد عيد من الناحية الفنية والعقلية. وأضاف أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين إدارة الناديين على انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

محطات صعبة في مسيرة حامد بعد رحيله عن بيراميدز

تحدث وكيل اللاعب عن المرحلة الصعبة التي مر بها حامد بعد رحيله عن نادي بيراميدز، حيث اضطر للانتقال بين عدة أندية من أجل الحفاظ على مسيرته الكروية. فقد لعب لنادي طنطا، ثم الإنتاج الحربي، والهلال المطروحي، والمجد السكندري، قبل أن يستقر أخيرًا في بتروجت.

وأشار الوكيل إلى أن اللاعب عاش فترات قاسية لم يستطع الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن حامد واجه تحديات كبيرة دون دعم أو توجيه حقيقي من المحيطين به. وأضاف أن اللاعب كان «يقاتل بمفرده» للحفاظ على حلمه، وأن ما مر به من ابتلاءات كان خطوة لمرحلة أفضل ينتظرها لاحقًا.

التفاؤل بعودة قوية

اختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن حامد يمتلك عزيمة كبيرة للعودة إلى الواجهة، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل له نقلة نوعية في مسيرته، خاصة مع تحسن حالته الفنية والنفسية والدعم الذي بدأ يجده أخيرًا

حامد حمدان الاهلي الزمالك منتخب فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد