الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في وقت يغيب فيه عدد كبير من عناصره الأساسية بسبب ارتباطاتهم الدولية.

ويفتقد الزمالك جهود الثنائي محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" المتواجدين مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إلى جانب الخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة الذين انضموا لمعسكر المنتخب المصري الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب محمود بنتايج لانضمامه لمنتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المتواجد مع منتخب فلسطين، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس، بالإضافة إلى شيكو بانزا الذي يشارك في معسكر منتخب أنجولا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وفي ظل هذه الغيابات، يخطط أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، لاستغلال اللقاء لمنح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم ناصر منسي العائد لقيادة الهجوم بعد غياب طويل، والحارس المهدي سليمان لتعويض غياب الحراس الدوليين.

وتمثل المباراة فرصة فنية مهمة للجهاز الفني لاختبار البدائل والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل عودة الفريق لاستكمال منافساته الرسمية.