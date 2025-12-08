الدفاع الروسية: إسقاط 67 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/، أن منظوماتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان لها - أن دفاعاتها الجوية دمرت المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وساراتوف وروستوف وفولغوغراد وكورسك ولينينغراد وتولا وموسكو، إضافة إلى مقاطعات كالوغا وأوريول وسمولينسك.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.



وفي سياق متصل، أفادت الدفاع الروسية بأن مجموعة قوات "الغرب" الروسية، دمرت مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، بقذائف شديدة الانفجار بعيدة المدى، وتحييد مشاة القوات المسلحة الأوكرانية ومراكز القيادة والمدفعية ونقاط المراقبة، وتقديم الدعم لوحدات الهجوم.