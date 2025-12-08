عضو بالشيوخ: الدولة تولي اهتماما غير مسبوق بذوي الهمم

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي إهتماماً كبيراً بـ ذوي الهمم ، وحرصت علي تقديم كل أشكال الدعم لتمكينهم لافتاً أنه تم إقرار قوانين وتشريعات مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 والذي قدم مزايا غير مسبوقة لذوي الهمم.



وأضاف "جعفر " في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدستور المصري لعام 2014 والقوانين المكملة له تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما يشمل الصحة والتعليم والعمل والرياضة والثقافة لافتاً أن هناك مقاعد خصصت لذوي الهمم في مجلس النواب ، وكذلك تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار" عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إهتماماً الدولة بذوي الهمم كبيراً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث تم تخصيص عام 2018 ، عام للأشخاص ذوي الإعاقة، وتابع قائلاً: وكذلك تم العمل علي دمجهم وتمكينهم في المجتمع .

وأضاف جعفر، أن احتفال مصر بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق 3 ديسمبر الجاري، يؤكد ذوي الهمم يلقون كل الدعم من القيادة السياسية بأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم كل الحقوق