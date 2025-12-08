قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: الدولة تولي اهتماما غير مسبوق بذوي الهمم

حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ
حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي إهتماماً كبيراً بـ ذوي الهمم ، وحرصت علي تقديم كل أشكال الدعم لتمكينهم  لافتاً أنه تم إقرار قوانين وتشريعات مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 والذي قدم مزايا غير مسبوقة لذوي الهمم.


وأضاف "جعفر " في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الدستور المصري لعام 2014 والقوانين المكملة له تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما يشمل الصحة والتعليم والعمل والرياضة والثقافة لافتاً أن هناك مقاعد خصصت لذوي الهمم في مجلس النواب ، وكذلك تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار" عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إهتماماً الدولة بذوي الهمم كبيراً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث تم تخصيص عام 2018 ، عام للأشخاص ذوي الإعاقة، وتابع قائلاً: وكذلك تم العمل علي دمجهم وتمكينهم في المجتمع .

وأضاف جعفر، أن احتفال مصر بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق 3 ديسمبر الجاري، يؤكد ذوي الهمم يلقون كل الدعم من القيادة السياسية بأنهم جزء مهم من المجتمع ولهم كل الحقوق

حسن جعفر مجلس الشيوخ ذوي الهمم الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء والسفير الكوري

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث الاستثمار في الطاقات المتجددة

مؤتمر الفاو

من أجل أغذية أفضل.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي الـ فاو

المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة منى مراد مؤسسة مؤتمر المديرات التنفيذيات

المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة منى مراد مؤسسة مؤتمر المديرات التنفيذيات

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد