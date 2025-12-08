الرئيس الإندونيسي يصل إسلام أباد في زيارة رسمية لباكستان تستغرق يومين

وصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اليوم /الإثنين/ إلى إسلام أباد في زيارة رسمية إلى باكستان من المقرر أن تستغرق يومين، حيث سيبحث مع قادة البلاد سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وذكر راديو باكستان - في نسخته الإنجليزية - أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف كانا في استقبال الرئيس سوبيانتو لدى وصوله إلى إسلام أباد في زيارة هي الأولى له إلى باكستان منذ توليه منصبه، وتكتسب أهمية خاصة لأنها تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإندونيسي خلال الزيارة لقاءات مختلفة مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير.



وستركز المحادثات على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مختلفة، من بينها التجارة والاستثمار والدفاع والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمناخ والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.



يشار إلى أن أن باكستان وإندونيسيا تتمتعان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد ترتكز على القيم والمصالح المشتركة .. وتعد زيارة الرئيس الإندونيسي إلى إسلام أباد فرصة مهمة لتوطيد أواصر العلاقات وتعزيز التعاون.

