300 طالب..جامعة سوهاج تختتم فعاليات مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة اختتمت فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر، مشيرًا إلى أن المبادرة هذا العام جاءت بطابع أوسع يركز على التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.

فعاليات متنوعة على مدار ستة أسابيع

وأوضح النعماني، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز", أن الجامعة نظمت سلسلة من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والدينية على مدار ستة أسابيع، شارك فيها نحو 300 طالب وطالبة من ذوي الهمم.

واختتمت الفعاليات باحتفالية في الرابع من ديسمبر، تم خلالها تكريم المتميزين وعرض أعمالهم الفنية والحرفية.

رعاية شاملة ودمج في العملية التعليمية

أشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة سوهاج تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مراكز الدعم المتخصصة وتوفير الوسائل التعليمية والتقنية، مثل:

الحاسب الناطق والعصا الذكية للمكفوفين

الأجهزة السمعية لضعاف السمع

الكراسي المتحركة وأدوات مساعدة أخرى

وأضاف أن هذه الخدمات تهدف إلى ضمان دمج الطلاب بالكامل في العملية التعليمية وتمكينهم من المشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الجامعية.