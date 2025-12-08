سفير مصر بباريس يقدم أوراق اعتماده إلى مدير عام "اليونسكو"

قدم سفير مصر لدى فرنسا السفير الدكتور طارق دحروج، أوراق اعتماده إلى الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مندوباً دائماً لمصر لدى المنظمة.



وتم عقب مراسم التسليم عقد اجتماع بين الجانبين أعرب خلاله السفير عن الاعتزاز بتقديمه أوراق اعتماده إلى أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع.



كما تناول الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر واليونسكو خلال الفترة القادمة اتساقاً مع جهود المدير العام الجديد لتطوير المنظمة وإنفاذ ولايتها، وذلك من خلال تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باضطلاع وزارة الخارجية بالدور التنسيقي بين المنظمة وكافة الجهات الوطنية المصرية.



من جانبه، أبدى الدكتور خالد العناني تقديره لدعم وزارة الخارجية المتواصل له منذ إعلانه ترشحه لمنصب المدير العام منذ ما يقارب ثلاث سنوات، مؤكداً تطلعه لمواصلة التنسيق المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون بين مصر واليونسكو في كافة مجالات عمل وولاية المنظمة.