منتخبات آسيا تتفوق| قائمة المتأهلين والمغادرين في كأس العرب 2025

شهدت منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025 فى دور المجموعات تأهل 5 منتخبات إلي ربع نهائي البطولة العربية.



كما شهدت بطولة كأس العرب بقطر 2025 مغادرة 4 منتخبات إفريقية وآسيوية من البطولة العربية جاء أبرزها البلد المضيف منتخب قطر.



ويلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الأردن فى لقاء الأمل الأخير للفراعنة فى البقاء ضمن منافسات بطولة كأس العرب فى ظل الوضعية الصعبة وامتلاكه نقطتين فقط واحتلاله المركز الثاني فى مجموعة ضمت منتخبات الأردن والإمارات والكويت.



جاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب بقطر على النحو التالي:

منتخب السعودية عن المجموعة الثانية

منتخب الأردن عن المجموعة الثالثة

منتخب العراق عن المجموعة الرابعة

منتخبا سوريا وفلسطين عن المجموعة الأولى



فيما جاءت قائمة المنتخبات المغادرة بطولة كأس العرب كالتالي:

‏منتخب قطر

‏منتخب تونس

‏منتخب البحرين

‏منتخب جزر القمر



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن

يختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.



ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.



وتضم مجموعة مصر منتخبات الكويت والإمارات والأردن حيث يتصدر النشامي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الفراعنة في المركز الثاني بنقطتين والإمارات في المركز الثالث بنقطة فيما يأتي المنتخب الكويتي رابعا بنقطة.



وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.



فيما فاز منتخب الأردن ضد الإمارات بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأولى.