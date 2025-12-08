كأس العرب| كنو يقود هجوم السعودية المتوقع أمام المغرب

يواجه مساء اليوم الإثنين منتخب المغرب نظيره السعودي على ملعب لوسيل في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



يدخل منتخب السعودية اللقاء متصدرًا للمجموعة الثالثة بينما يحتل منتخب المغرب المركز الثاني ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



موعد مباراة المغرب والسعودية

تنطلق أحداث المباراة بين منتخب المغرب الثاني ومنتخب السعودية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة علي أن يتم بث المباراة على بي ان سبورت المفتوحة وأم بي سي مصر.



تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، محمد بكر.

الهجوم: صالح أبو الشامات، صالح الشهري، عبد الرحمن العبود.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، مصعب الجوير ملامح.



جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس العرب

السعودية 6 نقاط

المغرب 4 نقاط

عُمان نقطة واحدة

جزر القمر دون نقاط