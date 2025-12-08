محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟

تصدرت قضية مقتل الفنان سعيد مختار، الذي راح قضية خلاف أسري، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف دفاع المجني عليهم في القضية، المستشار منتصر هريدي، مفاجأة بشأن الواقعة.. فماذا حدث؟

جدير بالذكر أن الوسط الفني قد شهد حالة من الصدمة والحزن بعد الإعلان عن وفاة الفنان سعيد مختار، الذي رحل عن عالمنا السبت 6 ديسمبر 2025 في واقعة مأساوية بمدينة 6 أكتوبر.

مقتل الفنان سعيد مختار

وقعت الحادثة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجّه سعيد مختار لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، والذي يعيش مع والدته بعد الانفصال.

وأثناء وجوده في محيط النادي، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وخلال الاشتباك، سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال، كما أُصيب الزوج ونُقل إلى المستشفى.

حبس قاتل الفنان سعيد مختار

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس رجل الأعمال المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، خلال مشاجرة نشبت بينهما أمام بوابة نادى وادى دجلة فى 6 أكتوبر.

كما طلبت النيابة استدعاء زوجة المجنى عليه للتحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة، فى ظل تضارب الشهادات الأولية حول ما جرى بين الأطراف الثلاثة خلال لحظات المشاجرة.

وجاء قرار الحبس بعد ساعات من انتقال فرق البحث إلى موقع الحادث فور تلقّى البلاغ، حيث عثرت القوات على جثمان الفنان البالغ من العمر 56 عامًا ملقى أمام بوابة النادى، بينما جرى نقل رجل الأعمال- البالغ 61 عامًا- إلى المستشفى متأثرًا بإصاباته التى لحقت به أثناء الاشتباك.

تفاصيل جديدة في مقتل سعيد مختار

كشف دفاع المجني عليهم في القضية، المستشار منتصر هريدي، تفاصيل جديدة بشأن القضية، مؤكدا أن وجود المجني عليه في موقع الحادث كان بغرض رؤية نجله فقط وليس المشاجرة كما ردد البعض.

وأوضح هريدي في تصريحات خاصة، أن ما تعرض له الفنان سعيد مختار كان اعتداءً مباغتًا وغادرًا تطور لطعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث تم ضبط المتهم الأول والتحقيق معه فورًا، وما زالت المتهمة الثانية هاربة

ونوه بأن النيابة تتخذ إجراءاتها، حيث تم حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تم صدور أمر بضبط وإحضار المتهمة الثانية، وصدر قرار اخر من النيابة العامة بتشريح الجثمان.



