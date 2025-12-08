قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
أصل الحكاية

محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟

محامي المجني عليهم في مقتل سعيد مختار
محامي المجني عليهم في مقتل سعيد مختار
أحمد أيمن

تصدرت قضية مقتل الفنان سعيد مختار، الذي راح قضية خلاف أسري، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف دفاع المجني عليهم في القضية، المستشار منتصر هريدي، مفاجأة بشأن الواقعة.. فماذا حدث؟

جدير بالذكر أن الوسط الفني قد شهد حالة من الصدمة والحزن بعد الإعلان عن وفاة الفنان سعيد مختار، الذي رحل عن عالمنا السبت 6 ديسمبر 2025 في واقعة مأساوية بمدينة 6 أكتوبر.

مقتل الفنان سعيد مختار

وقعت الحادثة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث توجّه سعيد مختار لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، والذي يعيش مع والدته بعد الانفصال.

وأثناء وجوده في محيط النادي، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

وخلال الاشتباك، سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال، كما أُصيب الزوج ونُقل إلى المستشفى.

حبس قاتل الفنان سعيد مختار

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس رجل الأعمال المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، خلال مشاجرة نشبت بينهما أمام بوابة نادى وادى دجلة فى 6 أكتوبر.

كما طلبت النيابة استدعاء زوجة المجنى عليه للتحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة، فى ظل تضارب الشهادات الأولية حول ما جرى بين الأطراف الثلاثة خلال لحظات المشاجرة.

وجاء قرار الحبس بعد ساعات من انتقال فرق البحث إلى موقع الحادث فور تلقّى البلاغ، حيث عثرت القوات على جثمان الفنان البالغ من العمر 56 عامًا ملقى أمام بوابة النادى، بينما جرى نقل رجل الأعمال- البالغ 61 عامًا- إلى المستشفى متأثرًا بإصاباته التى لحقت به أثناء الاشتباك.

تفاصيل جديدة في مقتل سعيد مختار

كشف  دفاع المجني عليهم في القضية، المستشار منتصر هريدي، تفاصيل جديدة بشأن القضية، مؤكدا أن وجود المجني عليه في موقع الحادث كان بغرض رؤية نجله فقط وليس المشاجرة كما ردد البعض.

وأوضح هريدي في تصريحات خاصة، أن ما تعرض له الفنان سعيد مختار كان اعتداءً مباغتًا وغادرًا تطور لطعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث تم ضبط المتهم الأول والتحقيق معه فورًا، وما زالت المتهمة الثانية هاربة

ونوه بأن النيابة تتخذ إجراءاتها، حيث تم حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تم صدور أمر بضبط وإحضار المتهمة الثانية، وصدر قرار اخر من النيابة العامة بتشريح الجثمان.

 

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعقد اجتماعاتها في القاهرة وتلتقي شيخ الأزهر

جانب من ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الطلاق ليس الحل للخلافات.. ويدعو الزوجين لتجنب استخدام اللفظ عند الخلاف

الداعية عبد الله رشدي

صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

