عمر الشناوي يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل لعبة وقلبت بجد

كشف الفنان عمر الشناوي، خلال تصريحاته لموقع صدى البلد عن كواليس وأسرار شخصيته في مسلسل لعبة وقلبت بجد موضحًا أنه يجسد دور أب تمر شخصيته بتحولات إنسانية وفكرية مهمة على مدار الأحداث.

وأوضح الشناوي أن أهم ما يميز الشخصية هو علاقة الأب بابنته، حيث تبدأ العلاقة بتفكير تقليدي ومحدد، ثم تتطور تدريجيًا مع تصاعد الأحداث، ليشهد الأب تحولًا واضحًا في طريقة تفكيره، وصولًا إلى تفكير أكثر تحضرًا وتفهمًا، وهو ما اعتبره أحد أهم التحديات التمثيلية في العمل.

وأشار إلى أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية معاصرة من خلال إطار درامي إنساني، معتمدًا على تطور الشخصيات والعلاقات الأسرية، خاصة العلاقة بين الآباء والأبناء.

ويشارك في بطولة مسلسل «لعبة وقلبت بجد» كل من رحمة أحمد، وعمر الشناوي، وريام كفارنة، وحجاج عبد العظيم، وسهير بن عمارة ، أحمد زاهر ، دينا المصري ، نادين ، حنان سليمان و عدد كبير من النجوم