من بطولة أحمد زاهر .. موعد طرح مسلسل لعبة وقلبت جد

طرحت منصة watch it البوستر الرسمى لمسلسل “لعبة وقلبت جد” من بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد من النجوم.

وشارك أحمد زاهر، البوستر، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لعبة وقلبت جد.. إنتاج الشركة المتحدة، وإخراج حاتم متولي بداية من 10 يناير 2026 على قناة dmc ومنصة watchit، دعواتكم بالنجاح، ويا رب يعجبكم”.

مسلسل “سيد الناس”

كان آخر أعمال الفنان أحمد زاهر هو مسلسل"سيد الناس"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحي، وهو من إخراج وقصة محمد سامي، ومن كتابة “ورشة قلم”.



قصة مسلسل سيد الناس

تدور قصة سيد الناس في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.