الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
من بطولة أحمد زاهر .. موعد طرح مسلسل لعبة وقلبت جد

تقى الجيزاوي

طرحت منصة watch it البوستر الرسمى لمسلسل “لعبة وقلبت جد” من بطولة الفنان أحمد زاهر وعدد من النجوم.

وشارك أحمد زاهر، البوستر، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل لعبة وقلبت جد.. إنتاج الشركة المتحدة، وإخراج حاتم متولي بداية من 10 يناير 2026 على قناة dmc ومنصة watchit، دعواتكم بالنجاح، ويا رب يعجبكم”.

كان آخر أعمال الفنان أحمد زاهر هو مسلسل"سيد الناس"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي. 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحي، وهو من إخراج وقصة محمد سامي، ومن كتابة “ورشة قلم”.


تدور قصة سيد الناس في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

