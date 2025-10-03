قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عارفة عبد الرسول تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في يوميات عيلة كواك

الفنانة عارفة عبد الرسول مع أوركيد سامي
تصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

تألقت الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل يوميات عيلة كواك الذي يتم عرضه على منصة شاهد.

قالت عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: “أجسد شخصية نانا كوكو شخصية الأم والجدة والدة اسلام فوزي خلال العمل، تتكلم انجليزي وتقول لهم صلحوا الكلام، بطريقة كوميدية ولايت”.

يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين والوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود و يذاع حصرياً على منصة شاهد.

يذكر أن كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن حلمها الذي تسعى إلى تحقيقه في عالم الفن، قائلة إنه يتمثل في الأوسكار.


وفنيا، قالت: استكمل حالياً تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس والذي يحمل مفاجآت، وفيلم برشامة، ومسسل عائلة كواك، وإن شاء ينال إعجاب الجمهور".

اخبار الفن نجوم الفن عارفه عبد الرسول

الصداع العنقودى
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
اكتوبر الوردي
المناعة
