عارفة عبد الرسول تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في يوميات عيلة كواك

تألقت الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل يوميات عيلة كواك الذي يتم عرضه على منصة شاهد.

قالت عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: “أجسد شخصية نانا كوكو شخصية الأم والجدة والدة اسلام فوزي خلال العمل، تتكلم انجليزي وتقول لهم صلحوا الكلام، بطريقة كوميدية ولايت”.

يوميات عيلة كواك مسلسل لايت بطولة إسلام فوزي و زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من الفنانين والوجوه الجديدة، من تأليف الزهراء عصام ، إخراج وليد محمود و يذاع حصرياً على منصة شاهد.

يذكر أن كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن حلمها الذي تسعى إلى تحقيقه في عالم الفن، قائلة إنه يتمثل في الأوسكار.



وفنيا، قالت: استكمل حالياً تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس والذي يحمل مفاجآت، وفيلم برشامة، ومسسل عائلة كواك، وإن شاء ينال إعجاب الجمهور".