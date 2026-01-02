قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
ديني

موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026... كثر البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، خاصة أن اليوم يوافق أيضا الثالث عشر من رجب-الأيام البيض- فيرغب الكثير أن يغتنموا فضل هذا اليوم ويذهبون إلى صلاة الجمعة مبكرا، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم.


موعد صلاة الجمعة 11 و59 دقيقة صباحاً.


مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر    

٥:١٩ ص
 

الشروق    

٦:٥١ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١١:٥٩ ص
 

صلاة العَصر    

٢:٤٨ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٧ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣٠ م

 

مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر    

٥:٢١ ص
 

الشروق    

٦:٥٣ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٠ م
 

صلاة العَصر    

٢:٤٩ م
 

صلاة المَغرب    

٥:٠٨ م
 

صلاة العِشاء   

 ٦:٣١ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر    

٥:٢٦ ص
 

الشروق    

٦:٥٩ ص
 

صلاة الظُّهْر    

١٢:٠٤ م
 

صلاة العَصر    

٢:٥١ م
 

صلاة المَغرب    

٥:١٠ م
 

صلاة العِشاء    

٦:٣٤ م
 

دعاء الجمعة الأولى في السنة الجديدة

اللهم إنا نسألك في أول جمعة فى السنة الجديدة ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته ولا أمنية إلا حققتها لنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم في أول جمعة من هذه السنة الجديدة، اغفر لي الذنوب التي تمنع الرزق، واعفو عن السيئات ما علمت منه وما لم أعلم، وارزقني في عامي الجديد العافية والرزق الوفير.

اللهم في أول جمعة في السنة الجديدة نقني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، وابعدني عن المنكرات وافتح لي أبواب الخيرات والأعمال الصالحة

يا رب في أول جمعة من هذه السنة أدعوك أن تتقبل توبتي واجعلني أوابا شكورا وارضني بما قضيته لي وارزقني في أيامي 

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

.اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة القاهرة الجيزة الإسكندرية الجمعة الظهر العصر المغرب العشاء

