موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026... كثر البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، خاصة أن اليوم يوافق أيضا الثالث عشر من رجب-الأيام البيض- فيرغب الكثير أن يغتنموا فضل هذا اليوم ويذهبون إلى صلاة الجمعة مبكرا، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم.



موعد صلاة الجمعة 11 و59 دقيقة صباحاً.



مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر

٥:١٩ ص



الشروق

٦:٥١ ص



صلاة الظُّهْر

١١:٥٩ ص



صلاة العَصر

٢:٤٨ م



صلاة المَغرب

٥:٠٧ م



صلاة العِشاء

٦:٣٠ م





مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر

٥:٢١ ص



الشروق

٦:٥٣ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:٠٠ م



صلاة العَصر

٢:٤٩ م



صلاة المَغرب

٥:٠٨ م



صلاة العِشاء

٦:٣١ م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر

٥:٢٦ ص



الشروق

٦:٥٩ ص



صلاة الظُّهْر

١٢:٠٤ م



صلاة العَصر

٢:٥١ م



صلاة المَغرب

٥:١٠ م



صلاة العِشاء

٦:٣٤ م



دعاء الجمعة الأولى في السنة الجديدة

اللهم إنا نسألك في أول جمعة فى السنة الجديدة ألا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته ولا أمنية إلا حققتها لنا يا أكرم الأكرمين.

اللهم في أول جمعة من هذه السنة الجديدة، اغفر لي الذنوب التي تمنع الرزق، واعفو عن السيئات ما علمت منه وما لم أعلم، وارزقني في عامي الجديد العافية والرزق الوفير.

اللهم في أول جمعة في السنة الجديدة نقني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، وابعدني عن المنكرات وافتح لي أبواب الخيرات والأعمال الصالحة

يا رب في أول جمعة من هذه السنة أدعوك أن تتقبل توبتي واجعلني أوابا شكورا وارضني بما قضيته لي وارزقني في أيامي

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

.اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.