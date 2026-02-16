قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
محافظات

كل ما تريد معرفته عن محافظ البحر الأحمر الجديد.. الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أدى الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، صباح اليوم، اليمين الدستورية محافظًا للبحر الأحمر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، ضمن حركة المحافظين الجدد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية ودعم خطط التنمية بالمحافظات.

وجاء أداء اليمين بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار مراسم مباشرة المحافظين الجدد لمهام عملهم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العمل التنفيذي في المحافظات.

وكان اسم الدكتور وليد البرقي قد طُرح في تغطيات سابقة ضمن الأسماء المرشحة لتولي محافظة البحر الأحمر، قبل الإعلان الرسمي عن الحركة، وذلك نظرًا لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وإدارية واسعة.

ويُعد المحافظ الجديد من الكفاءات العلمية البارزة، حيث شغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بقرار جمهوري في يناير 2025، كما يُصنف ضمن المتخصصين في الهندسة المدنية والهندسة الصحية، وتدرج أكاديميًا حتى درجة أستاذ.

وأشرف الدكتور البرقي على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وله إسهامات بحثية في مجالات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والاستدامة البيئية، كما سبق أن تولى منصب وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ما يعكس اهتمامه بالربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع.

وأكدت مصادر مطلعة أن المحافظ الجديد يضع ضمن أولوياته تطوير منظومة الخدمات بالمحافظة، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب دعم خطط التنمية والاستثمار بالمناطق السياحية والصناعية التابعة للبحر الأحمر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تواكب توجهات الدولة.

ومن المنتظر أن يبدأ الدكتور وليد البرقي مباشرة ملفات العمل بالمحافظة خلال الأيام المقبلة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، والعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر.

اخبار البحر الأحمر البحر الأحمر اخبار الغردقة محافظ البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر المحافظة

