إسماعيل كمال من الصعيد إلى جنوب سيناء.. ورؤية جديدة لتنمية أرض الفيروز

أدى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال الدين، اليمين القانونية اليوم محافظًا لجنوب سيناء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة، إيذانًا بتوليه مهام منصبه رسميًا.

ويحمل المحافظ الجديد مسيرة علمية وعسكرية حافلة؛ إذ تخرّج في الكلية الفنية العسكرية عام 1989 بتخصص الهندسة المدنية، وتدرّج في العديد من الدورات والتأهيلات العسكرية لضباط المهندسين، شملت الفرقة الأساسية، والمتقدمة، والراقية للمهندسين العسكريين.

وشغل اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال الدين عددًا من المناصب الأكاديمية والقيادية البارزة داخل الكلية الفنية العسكرية، حيث عمل عضوًا بهيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية، ثم تولى رئاسة شعبة الهندسة المدنية والمعمارية، ورئاسة مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشاري، قبل أن يتولى رئاسة المكتب الاستشاري بالكلية. كما شغل منصب نائب مدير الكلية الفنية العسكرية، ثم مديرًا للكلية خلال الفترة من 2020 وحتى تكليفه بمنصب المحافظ.

وعلى الصعيد العلمي، حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية عام 1994، ثم نال درجة الدكتوراه من University of Mississippi بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2000، وتدرّج في الدرجات العلمية حتى حصل على لقب أستاذ في الهندسة المدنية عام 2018.

وتتركز اهتماماته البحثية في مجالات هندسة ، والمنشآت الخرسانية المسلحة، وتحليل ونمذجة المنشآت، وديناميكا المنشآت، وهندسة الزلازل، إلى جانب إجادته للغة الإنجليزية بطلاقة.

ومن المنتظر، أن يشهد ملف التنمية بجنوب سيناء دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الخبرات الهندسية والإدارية الواسعة التي يمتلكها المحافظ الجديد.