هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني

أفاد ‌‏محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتعرض قوات درع الوطن لهجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي للقوات.

وأكد ‌‏محافظ حضرموت الخنبشي في تصريحات له أنه تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت القوات المهاجمة وعناصر الكمائن بعد الهجوم على درع الوطن.

ووجه ‌‏محافظ حضرموت في تصريحات له نداء بعدم التعرض أو وضع الكمائن لقوات درع الوطن في تحركها السلمي.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق "عملية استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.

وقال محافظ حضرموت في تصريحات له : العملية موجهة حصرا للمعسكرات والمواقع العسكرية ولا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية.

وأضاف محافظ حضرموت: عملية استلام المعسكرات ليست إعلان حرب أو تصعيد بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

وختم محافظ حضرموت: المحافظة لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى و ندعو مشايخ حضرموت وأعيانها ورجال القبائل للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة.

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارا بتكليف محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.