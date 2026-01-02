قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني

قوات الدرع الوطني
قوات الدرع الوطني
محمود نوفل

أفاد ‌‏محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتعرض قوات درع الوطن لهجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي للقوات.

وأكد ‌‏محافظ حضرموت  الخنبشي في تصريحات له أنه تم تنفيذ  ضربات جوية استهدفت القوات المهاجمة وعناصر الكمائن بعد الهجوم على درع الوطن.

ووجه ‌‏محافظ حضرموت في تصريحات له نداء بعدم التعرض أو وضع الكمائن لقوات درع الوطن في تحركها السلمي.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق "عملية استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.

وقال محافظ حضرموت في تصريحات له : العملية موجهة حصرا للمعسكرات والمواقع العسكرية ولا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية.

وأضاف محافظ حضرموت: عملية استلام المعسكرات ليست إعلان حرب أو تصعيد بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

وختم محافظ حضرموت: المحافظة لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى و ندعو مشايخ حضرموت وأعيانها ورجال القبائل للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة.

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي  قرارا بتكليف محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.

